Онкологическая служба Мангистау приглашает жителей на бесплатный приём

В Мангистауском областном онкологическом центре, а также в поликлиниках региона пройдёт единый день открытых дверей. Жители области, у которых есть сомнения относительно состояния здоровья по онкологическим заболеваниям, могут прийти с удостоверением личности и обратиться за консультацией к врачам. Об этом сообщили в руководстве центра, передаёт Lada.kz.