Онкологическая служба Мангистау приглашает жителей на бесплатный приём

В Мангистауском областном онкологическом центре, а также в поликлиниках региона пройдёт единый день открытых дверей. Жители области, у которых есть сомнения относительно состояния здоровья по онкологическим заболеваниям, могут прийти с удостоверением личности и обратиться за консультацией к врачам. Об этом сообщили в руководстве центра, передаёт Lada.kz.
Приём будут вести врачи: онколог-маммолог, онколог-гинеколог и онколог-хирург.
Будет также организована диагностика, в том числе:
ультразвуковое исследование (УЗИ) по показаниям;
для лиц старше 50 лет - низкодозовая компьютерная томография (КТ) в целях профилактики рака лёгких;
для женщин старше 40 лет - маммография;
у всех обратившихся женщин будет взят цитологический мазок для скрининга рака шейки матки.
Единый день открытых дверей пройдет 26 января в поликлиниках области и на базе онкологического центра с 8:30 до 13:00, адрес: Актау, 1А мкр.
Комментарии0 комментарий(ев)