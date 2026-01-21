18+
21.01.2026, 14:32

Онкологическая служба Мангистау приглашает жителей на бесплатный приём

Общество 0 619 Гульмира Садырова

В Мангистауском областном онкологическом центре, а также в поликлиниках региона пройдёт единый день открытых дверей. Жители области, у которых есть сомнения относительно состояния здоровья по онкологическим заболеваниям, могут прийти с удостоверением личности и обратиться за консультацией к врачам. Об этом сообщили в руководстве центра, передаёт Lada.kz.

Здание онкологического центра. Фото из архива Lada.kz
Здание онкологического центра. Фото из архива Lada.kz

Приём будут вести врачи: онколог-маммолог, онколог-гинеколог и онколог-хирург.

Будет также организована диагностика, в том числе:

  • ультразвуковое исследование (УЗИ) по показаниям;

  • для лиц старше 50 лет - низкодозовая компьютерная томография (КТ) в целях профилактики рака лёгких;

  • для женщин старше 40 лет - маммография;

  • у всех обратившихся женщин будет взят цитологический мазок для скрининга рака шейки матки.

 

Единый день открытых дверей пройдет 26 января в поликлиниках области и на базе онкологического центра с 8:30 до 13:00, адрес: Актау, 1А мкр.

