В Мангистау отмечено снижение смертности от онкологических заболеваний

Одной из позитивных тенденций для медучреждения и Мангистауской области стало снижение уровня смертности от онкозаболеваний. Об этом сообщил Елдос Смаилов, исполняющий обязанности директора Мангистауского областного онкологического центра, передаёт Lada.kz .

Е.Смаилов. Фото предоставил онкоцентр

В целом в регионе отмечено снижение смертности на 16,3 %. Зарегистрировано 310 случаев смертности (в 2024 году – 360).

«От рака желудка умерли 15,5 % больных, рак пищевода унес 9,4 % пациентов, состоящих на диспансерном учёте, летальность от колоректального рака составила 9,4 %, от рака лёгкого умерли 7,8 % больных, рак шейки матки прервал жизнь 6,5 % женщин. Основное количество умерших приходится на возраст 60 - 75 лет», - проинформировал Елдос Смаилов.

В 2025 году зарегистрировано 1 006 случаев злокачественных новообразований. По словам Елдоса Смаилова, в динамике отмечается снижение заболеваемости на 5,9 %.

«В общей структуре заболеваемости преобладает рак молочной железы - 12 % от общего числа больных, рак желудка - 9,4 %, колоректальный рак - 8,8 %, рак шейки матки - 7,6 %, рак кожи - 6,6 %. Основной возраст пациентов - 55 -70 лет, из них женщин - 572 или 56,5 %, мужчин - 435 или 43,5 %. Пик заболеваемости приходится на 59 - 60 лет», - отметил и. о. директора онкоцентра.

Елдос Смаилов отметил также рост выявляемости злокачественных новообразований с 579 случаев в 2024 году до 581 в 2025‑ом. При этом зафиксировано увеличение удельного веса запущенности болезни: в 2024 году выявлено 123 случая рака, в 2025 году - 132.

Скринингом было охвачено 28 614 женщин (86,95 % при плане 32 907), выявлено 11 случаев рака (0,1 %).

В дни открытых дверей выявлено 36 случаев злокачественных новообразований, предраковых состояний - 57, других заболеваний - 211. Данные результаты, как подчеркнул Елдос Смаилов, подтверждают высокую эффективность профилактических мероприятий и раннего выявления патологии.

На сегодняшний день на диспансерном учёте состоят 6 055 жителей области (за 12 месяцев 2024 года - 5 689).