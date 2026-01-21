В Мангистау заработала «горячая линия» по вопросам пожарной безопасности

В ДЧС региона сообщили о запуске «горячей линии», которая будет консультировать жителей по вопросам пожарной безопасности как в быту, так и на рабочем месте. Жители региона смогут получить консультацию специалистов бесплатно, передает Lada.kz .

Фото istockphoto.com

В ведомстве сообщили о запуске «горячей линии» для консультации и информирования граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности в быту и на работе.

Данная инициатива направлена на повышение уровня правовой и практической грамотности населения в сфере пожарной безопасности, снижение количества пожаров, а также минимизацию рисков для жизни и здоровья граждан,- сообщили в ДЧС региона.

Телефон «горячей линии»: 8 (7292) 701 719.

Режим работы call-центра: понедельник – пятница с 09:00 до 18:30, обед с 13:00 до 14:30.

По телефону жители смогут получить консультации по следующим вопросам:

правила пожарной безопасности в быту;

требования пожарной безопасности на рабочих местах и в организациях;

действия при пожаре и задымлении;

правильное использование огнетушителей и пожарных извещателей;

ответственность за нарушения и соблюдение нормативных требований;

сезонные риски (отопительный период, костры, сжигание мусора);

безопасность детей.

В ДЧС отметили, что «горячей линии» поможет гражданам своевременно получать важную информацию и повышать безопасность в повседневной жизни.