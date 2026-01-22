Видеоопрос Lada.kz: на чём сегодня экономят жители Актау

Рост цен в Казахстане все чаще становится острой темой для общественных обсуждений. Одни утверждают, что вынуждены пересматривать привычные траты, другие уверены, жизнь продолжается в прежнем ритме. На фоне разговоров о снижении покупательской активности в социальных сетях также активно распространяются видео с закрытыми бутиками в торговых центрах. Пользователи называют это тревожным сигналом не только для предпринимателей, но и для экономики в целом. Корреспондент Lada.kz узнал, как обстоят дела на самом деле.

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

Чтобы понять, насколько ощутимы изменения в повседневной жизни горожан, корреспондент Lada.kz вышел на улицы Актау и пообщался с жителями разных возрастов и профессий. Люди рассказали, стали ли они экономить на продуктах, одежде или услугах, пришлось ли от чего-то отказаться и замечают ли они изменения в работе магазинов и торговых центров.

Напомним, ранее представители молодого поколения рассказали Lada.kz о том, чего им не хватает в Актау. Подробнее по ссылке.