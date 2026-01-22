Жителей Мангистау предупредили о необходимости выбора налогового режима до 1 марта

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области напомнили налогоплательщикам о необходимости до 1 марта 2026 года определиться со специальным налоговым режимом. Подробнее – в материале Lada.kz .

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс, которым предусмотрены три специальных налоговых режима – для самозанятых, на основе упрощённой декларации и для крестьянских (фермерских) хозяйств.

В департаменте сообщили, что предприниматели, планирующие применять специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации, обязаны до 1 марта подать уведомление о выбранном режиме. В противном случае налогоплательщики будут автоматически переведены на общеустановленный порядок налогообложения с датой начала с 1 января 2026 года.

В случае непредставления уведомления до установленного срока налогоплательщик автоматически считается перешедшим на общеустановленный режим налогообложения, - пояснили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

Отмечается, что уведомление можно подать как через электронные сервисы, так и в бумажном виде. В том числе такая возможность предусмотрена в мобильном приложении e-Salyq Business и в приложениях банков. В качестве примера в ведомстве указали сервис, реализованный в приложении Kaspi Bank в разделе госуслуг.

Также внимание обратили на ситуацию с налогоплательщиками, которые в конце 2025 года ошибочно подали уведомление о применяемом режиме налогообложения с причиной «переход». С 12 января 2026 года в системе стала доступна повторная подача уведомления с этой же причиной, в связи с чем таким налогоплательщикам рекомендовано подать новое уведомление повторно.

Отдельно разъяснён порядок перехода на режим для самозанятых. Налоговые органы 1 марта 2026 года автоматически снимут с учёта в качестве индивидуальных предпринимателей тех налогоплательщиков, которые в 2025 году применяли специальный налоговый режим на основе патента или с использованием мобильного приложения. При этом датой снятия с учёта будет считаться 1 января 2026 года. В департаменте подчеркнули, что снятие с учёта не производится, если налогоплательщик заранее выбрал иной налоговый режим.

При этом датой начала применения специального налогового режима для самозанятых будет признаваться дата формирования первого чека в мобильном приложении e-Salyq Business.

Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств, переход на соответствующий специальный налоговый режим будет осуществлён налоговыми органами автоматически до 1 марта 2026 года и не потребует подачи уведомления со стороны налогоплательщиков.