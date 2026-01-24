Установка новых камер на автодороге Актау – Жанаозен встревожила водителей

В Сети появилось видео установки новых камер на трассе Актау – Жанаозен. Их появление встревожило водителей. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали кадры, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

В местном паблике появилось видео, на котором видно, как несколько человек устанавливают видеокамеры вдоль дороги Актау – Жанаозен. Их появление вызвало обеспокоенность у водителей, которые задаются вопросом, на законных ли основаниях проводятся мероприятия.

В полиции региона сообщили, что в этом году на автомобильных дорогах республиканского и областного значения ведется установка 45 автоматизированных систем фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Указанные системы обладают технической возможностью выявления превышения установленной скорости, а также определения средней скорости движения. В настоящее время системы функционируют в тестовом режиме, - заявили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что системой «Сергек» в 2025 году зафиксировано более 170 тысяч нарушений ПДД. За год выписаны административные штрафы на сумму более двух миллиардов тенге.