Игра в полицейских обернулась штрафом для молодых людей в Актау

Двух жителей Актау привлекли к административной ответственности за ношение одежды, похожей на форму сотрудников полиции. Поводом стал видеоролик, который молодые люди выложили в сеть, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

По данным управления полиции, в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено видео, снятое в микрорайоне Толкын‑1 возле частной школы Meta School. На кадрах двое молодых людей, используя одежду и элементы, похожие на полицейскую форму и специальную атрибутику, якобы «задерживали нарушителей».

Как установлено, видеозапись была сделана 21 января около 17:40.

Отмечается, что 24 января в отношении молодых людей были оформлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 675 КоАП РК (незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования).

Данное правонарушение влечёт штраф в размере 5 МРП (21 625 тенге) с конфискацией форменной одежды и (или) одежды со знаками различия.

Материалы направят на рассмотрение в суд.

Напомним, ранее Жителя Жанаозена наказали за незаконное использование формы сотрудника полиции.