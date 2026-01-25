Апокалипсис в Актау: видео вызвало шквал критики

В соцсетях обсуждают ролик со сценами «апокалипсиса» в Актау. Большинство пользователей восприняли видео резко негативно: в комментариях его называют провокацией и «страшилкой». Разъяснения дал автор видеоролика, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Резонанс вызвали кадры, на которых Актау показан в мрачной, разрушенной атмосфере, напоминающей постапокалиптические фильмы. В комментариях пользователи пишут, что такие ролики «накликают беду» и призывают не распространять подобный контент. Часть аудитории предлагает массово жаловаться на публикации и отмечает в обращениях госорганы, требуя дать правовую оценку.

Автором видео является актауский режиссёр Канат Майлыбаев. По его словам, ролик относится к жанрам ужасов и фантастики и создан исключительно в художественных целях - как фрагмент будущего проекта.

«Я не стремился показать реальную ситуацию в городе: задача видео - передать атмосферу будущей киноленты. Вдохновением послужил фильм „Я - легенда“, а часть кадров, чтобы сделать картину более реалистичной, планируется доработать с помощью искусственного интеллекта», - разъяснил Канат Майлыбаев.

По словам автора, съёмки проекта намечены на следующий месяц.

Напомним, в прошлом году Канат Майлыбаев представил свой новый фильм «Алмаз», полностью созданный с помощью искусственного интеллекта.