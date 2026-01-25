Опасные соседи: на нашествие крыс жалуются жители многоэтажки в Актау

Жители девятиэтажки в 12‑м микрорайоне заявили о серьёзной проблеме с крысами - количество грызунов заметно выросло, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По словам жителей дома №53, несмотря на проведённую год назад дератизацию, ситуация не улучшилась — наоборот, количество грызунов стало пруд пруди. Люди переживают за безопасность и здоровье детей, так как крысы могут быть переносчиками опасных инфекций.

Как говорят жильцы, грызуны продолжают появляться регулярно. Проблема наблюдается у подвала дома.

Ситуацию прокомментировала председатель ПКСК «Собственник» Ольга Котовник. Она отметила, что крыс в доме быть не должно, так как ранее подвалы уже обрабатывали.

Крыс не должно быть, так как травили подвалы. Будет проведена проверка, - заявила Ольга Котовник.

Напомним, местные жители жаловались на появление крыс в городе.

Ранее грызуны свободно передвигались по набережной.