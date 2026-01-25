Мангистау - любовь моя! Видео актаусца в Астане растрогало земляков

Видео, снятое актауским блогером Акылбеком Усеновым в Астане, вызвало тёплую волну ностальгии среди мангистаусцев. Пользователи признаются: даже одно слово «Маңғыстау» заставляет почувствовать себя ближе к дому, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Блогер из Актау Акылбек Усенов переехал в Астану. Находясь в столице, он заметил, что многие выходцы из Мангистауской области скучают по родному краю, и решил снять видео.

В ролике автор на морозе замечает вывеску с названием «Маңғыстау» и эмоционально реагирует — как будто внезапно встретил «кусочек дома» посреди столицы.

Публикация вызвала активное обсуждение.

В комментариях пользователи делятся, что почувствовали тепло даже в сильный мороз, а многие спрашивают адрес магазина с названием «Маңғыстау».

Как выяснилось, магазин расположен по адресу: улица Ильяса Омарова, 2, жилой комплекс Soul Park.