Дрон-доставщик для котов: видео из Актау стало вирусным за рубежом

Видео, где кошку и её котят кормят из миски, доставленной дроном, стремительно набирает популярность в соцсетях. Ролик, опубликованный на иностранном YouTube-аккаунте, уже собрал 8,4 миллиона просмотров и вызвал волну умиления у пользователей по всему миру, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Большинство комментаторов реагируют позитивно и эмоционально. Зрители благодарят автора за добрый поступок, называют происходящее «лучшим использованием технологий», желают благополучия и отмечают, что подобные поступки сегодня вдохновляют.

Часть иностранной аудитории обратила внимание на детали - взрослая кошка в кадре выглядит спокойной и совсем не боится дрона, будто уже привыкла к такому способу кормления.

Автором видео является блогер Владислав Прохоров. На его странице в Instagram ролик также набрал популярность - более 1 миллиона просмотров и около миллиона подписчиков.

Судя по контенту на странице, блогер регулярно помогает уличным животным.

В зимнее время он доставляет корм котам на радиоуправляемой машине, продолжая ту же идею «умной» помощи бездомным питомцам.

Напомним, Владислав Прохоров впервые опробовал оригинальный способ кормления животных в Актау в 2024 году.