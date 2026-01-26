Подтопления в Мангистау: что происходит с домами и дворами

В Мунайлинском районе фиксируются подтопления из-за таяния снега. Сколько обращений поступило от жителей из-за подтопления в жилых домах и дворах, сообщает Lada.kz .

Ситуация в Мунайлинском районе. Фото жителей

Как сообщили в акимате Мунайлинского района, с начала 2026 года зарегистрировано 100 обращений, связанных с подтоплениями. При этом часть заявок поступала повторно.

По словам чиновников, в большинстве случаев речь шла о временном скоплении воды во дворах и возле домов, без серьёзных последствий для жилья.

По состоянию на 25 января подтопление зафиксировано в шести жилых домах по улице Кызгалдак, а также на придомовых территориях 75 домов в сельском округе.

В акимате заверили, что на местах уже ведутся работы по откачке воды. Для этого задействованы насосы, а также функционируют дренажные системы.

Работы по устранению последствий подтоплений продолжаются, - сообщили в акимате Мунайлинского района.

В случае подтопления жители Мунайлинского района могут обращаться в Call-центр по контактному номеру: +7 (702) 591-11-60.