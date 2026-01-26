Добро пожаловать: информационный стенд разваливается на глазах у туристов в Актау

Местные жители пожаловались на состояние нового туристического стенда, установленного в центре на площади «Ынтымак». По словам горожан, конструкция начала расходиться почти сразу после установки, сообщает Lada.kz .

Фото Lada.kz

Речь идет о новом стенде с надписью «Exploring Mangystau», на котором размещены карта Мангистауской области и список 10 туристических мест региона. Также на конструкции указаны маршруты, QR-коды с дополнительной информацией и экстренные номера.

По словам жителей, объект выглядит новым, однако уже имеет заметные дефекты: элементы конструкции расходятся, из-за чего стенд производит впечатление некачественно собранного или установленного.

Только поставили новый стенд, а он уже разваливается. Вот так у нас встречают туристов, - отмечают жители.

В отделе туризма сообщили, что замечание уже передали поставщику.

Мы сообщили о данной ситуации поставщику. В ближайшее время он устранит недочеты, - сообщили в отделе туризма.

Когда именно стенд приведут в порядок, не уточняется.