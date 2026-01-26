Трассу Бейнеу – Шетпе закроют из-за непогоды в Мангистауской области

В Мангистауской области временно ограничат движение на участке республиканской трассы из-за резкого ухудшения погодных условий. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Фото с сайта app.envato.com

Сегодня, 26 января, с 12:00 часов будет закрыт участок автодороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайутес – Шетпе – Жетыбай – Актау, с 338 по 632 километр – от села Бейнеу до села Шетпе.

Причиной ограничения стали неблагоприятные погодные условия: понижение температуры воздуха, дождь, снег и образование гололёда на проезжей части. В целях обеспечения безопасности движение закрыто для всех видов автотранспорта.

По предварительной информации, открыть дорогу планируется 26 января в 20:00 часов, при условии стабилизации погодных условий и обеспечения безопасного проезда.

Полицейские просят водителей учитывать введённые ограничения, воздержаться от поездок в данном направлении и следить за дополнительной информацией о состоянии дорог.

Дополнение: на 13:05 часов из-за гололеда также закрыта трасса Актау – Форт- Шевченко, 43 километр.