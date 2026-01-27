«Чёрный беркут» раскрыл цифру: сколько заключённых из Мангистау отбывают срок пожизненно

Редакция Lada.kz получила официальный ответ из учреждения №39 Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, более известного как колония особого режима «Чёрный беркут». Это одна из самых строгих колоний Казахстана, где содержатся осуждённые к пожизненному лишению свободы.
Как сообщили в администрации учреждения, исправительная колония функционирует с 1961 года, а с 2004 года здесь отбывают наказание исключительно пожизненно осуждённые. В настоящее время в «Чёрном беркуте» содержатся более 200 человек, приговорённых к высшей мере наказания, предусмотренной уголовным законодательством страны.
Среди них есть и выходцы из Мангистауской области. По официальным данным, восемь человек, совершивших преступления на территории региона, были приговорены к пожизненному лишению свободы и этапированы именно в это учреждение. Их приговоры были вынесены в период с 2015 года по настоящее время. Речь идёт об особо тяжких преступлениях.
В колонии ведётся постоянная психологическая и воспитательная работа. По информации КУИС, сразу после прибытия каждому осуждённому проводится первичная диагностика, после чего разрабатывается индивидуальный план ресоциализации и психологического сопровождения. Эта работа продолжается на протяжении всего срока отбывания наказания.
Учреждение оборудовано системой сплошного круглосуточного видеонаблюдения. Это необходимо для контроля за соблюдением режима содержания, а также для обеспечения безопасности как самих осуждённых, так и персонала, посетителей.
Кроме того, осуждённые имеют возможность обращаться с жалобами и заявлениями. В колонии еженедельно проводится приём прокурора, а также установлены специальные ящики для письменных обращений и электронные терминалы для подачи заявлений в государственные органы.
«Чёрный беркут» (официальное наименование – учреждение №39) – колония чрезвычайной безопасности в Костанайской области. Находится в 25 километрах к юго-востоку от города Житикара.
Некоторые факты об учреждении:
