18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.01.2026, 20:41

«Чёрный беркут» раскрыл цифру: сколько заключённых из Мангистау отбывают срок пожизненно

Общество 0 4 249 Наталья Вронская

Редакция Lada.kz получила официальный ответ из учреждения №39 Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД РК, более известного как колония особого режима «Чёрный беркут». Это одна из самых строгих колоний Казахстана, где содержатся осуждённые к пожизненному лишению свободы.

Колония «Чёрный беркут» . Фото: пресс-служба КУИС МВД РК
Колония «Чёрный беркут» . Фото: пресс-служба КУИС МВД РК

Как сообщили в администрации учреждения, исправительная колония функционирует с 1961 года, а с 2004 года здесь отбывают наказание исключительно пожизненно осуждённые. В настоящее время в «Чёрном беркуте» содержатся более 200 человек, приговорённых к высшей мере наказания, предусмотренной уголовным законодательством страны.

Среди них есть и выходцы из Мангистауской области. По официальным данным, восемь человек, совершивших преступления на территории региона, были приговорены к пожизненному лишению свободы и этапированы именно в это учреждение. Их приговоры были вынесены в период с 2015 года по настоящее время. Речь идёт об особо тяжких преступлениях.

В колонии ведётся постоянная психологическая и воспитательная работа. По информации КУИС, сразу после прибытия каждому осуждённому проводится первичная диагностика, после чего разрабатывается индивидуальный план ресоциализации и психологического сопровождения. Эта работа продолжается на протяжении всего срока отбывания наказания.

Учреждение оборудовано системой сплошного круглосуточного видеонаблюдения. Это необходимо для контроля за соблюдением режима содержания, а также для обеспечения безопасности как самих осуждённых, так и персонала, посетителей.

Кроме того, осуждённые имеют возможность обращаться с жалобами и заявлениями. В колонии еженедельно проводится приём прокурора, а также установлены специальные ящики для письменных обращений и электронные терминалы для подачи заявлений в государственные органы.

Справочно

«Чёрный беркут» (официальное наименование – учреждение №39) – колония чрезвычайной безопасности в Костанайской области. Находится в 25 километрах к юго-востоку от города Житикара.

Некоторые факты об учреждении:

  • Основано в 1961 году как исправительно-трудовая колония с общим режимом.
  • С 2004 года в колонии есть локальный участок для особо опасных преступников, приговорённых к пожизненному лишению свободы.
  • «Чёрный беркут» – единственная в Казахстане колония со статусом «чрезвычайной безопасности».
  • Осуждённые отбывают наказание в камерах, обычно по несколько человек (до четырёх человек максимально).
  • Выходить за пределы камеры им запрещено.
  • По информации на октябрь 2025 года, в колонии планировали построить новый жилой блок, чтобы заменить старое здание, находящееся в аварийном состоянии.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о смене руководства в колонии-поселении, расположенной в Актау. Подробнее по ссылке.

2
8
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь