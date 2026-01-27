Морозы до -22 градусов прогнозируют в Мангистау

В Мангистауской области из-за сложных погодных условий стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. Как сообщили в региональном департаменте полиции, патрульные экипажи уже сопроводили более 3000 автомобилей. При этом на отдельных участках дорог остаются транспортные средства, ожидающие своей очереди для безопасного проезда. Ночью и утром 27 января в области прогнозируют 20-22 градуса мороза. Уроки первой смены в Жанаозене переведены на онлайн-формат, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Полицейские не только регулируют движение, но и оказывают помощь водителям и пассажирам: раздают горячий чай, помогают в сложных ситуациях и следят за безопасностью на наиболее опасных участках трасс. Вся дорожно-патрульная служба переведена на усиленный вариант несения службы. Мероприятия по сопровождению транспорта и обеспечению дорожной безопасности проходят под личным руководством начальника департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора полиции Сагындыка Аяганова.

По информации РГП «Казгидромет», в регионе ночью и утром 27 января, на западе, юге и в центре региона ожидается туман. Гололед, ночью на северо-востоке сильный мороз до 22 градусов. В Актау прогнозируется гололед.

В полиции призывают жителей региона быть предельно внимательными на дорогах, учитывать погодные условия и по возможности отказаться от дальних поездок.

Тем временем отделы образования в районах области продолжают работу в штатном режиме. Формат проведения занятий в каждом населенном пункте определяется на местах. В профильных ведомствах уточнили, что при изменении погодной ситуации дополнительная информация будет доведена до родителей и школьников отдельно.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники первой смены в Актау 27 сентября будут обучаться в онлайн-формате.