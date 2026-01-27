Гололёд в Актау: более 90 человек обратились за медицинской помощью

За последние два дня из-за непогоды в Мангистаускую областную многопрофильную больницу обратились 94 человека, сообщает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, 26 января в результате гололёда в приёмное отделение обратился 91 человек. Сегодня, 27 января, ещё три пациента были осмотрены врачами.

Таким образом, общее число пострадавших от гололёда составило 94 человека. Из них шесть пациентов госпитализированы для прохождения стационарного лечения, - сообщили в медучереждении.

По словам медиков, в основном жители получили травмы костей верхних и нижних конечностей, а также суставов. Всем обратившимся в экстренном порядке проведено рентгенологическое обследование и оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее в акимате сообщали, что из-за выпавшего снега на дороги вывели почти сотню рабочих и спецтехнику. По данным акимата, в дневную смену 26 января на улицах города были задействованы восемь мастеров, 92 рабочих и пять водителей. Специалисты расчищали проезжую часть, перекрёстки и участки с наиболее интенсивным движением.