18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
501.79
595.07
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
27.01.2026, 10:16

Гололёд в Актау: более 90 человек обратились за медицинской помощью

Общество 0 1 148 Лиана Рязанцева

За последние два дня из-за непогоды в Мангистаускую областную многопрофильную больницу обратились 94 человека, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Как сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы, 26 января в результате гололёда в приёмное отделение обратился 91 человек. Сегодня, 27 января, ещё три пациента были осмотрены врачами.

Таким образом, общее число пострадавших от гололёда составило 94 человека. Из них шесть пациентов госпитализированы для прохождения стационарного лечения, - сообщили в медучереждении.

По словам медиков, в основном жители получили травмы костей верхних и нижних конечностей, а также суставов. Всем обратившимся в экстренном порядке проведено рентгенологическое обследование и оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, ранее в акимате сообщали, что из-за выпавшего снега на дороги вывели почти сотню рабочих и спецтехнику. По данным акимата, в дневную смену 26 января на улицах города были задействованы восемь мастеров, 92 рабочих и пять водителей. Специалисты расчищали проезжую часть, перекрёстки и участки с наиболее интенсивным движением.

1
10
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0
МВД Казахстана выступило с важным сообщением к владельцам банковских картНовости Казахстана
05.01.2026, 08:57 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь