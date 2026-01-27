В Мангистау открыли движение на ранее закрытых трассах

Трассы республиканского значения открыты для движения всех видов автотранспорта, передает Lada.kz.
В АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили о снятии ограничений на передвижение по автодорогам республиканского значения.
В 14:00часов открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог:
В АО «НК «КазАвтоЖол» напомнили о работе колл-центра – 1403.
Автовладельцы могут получить дополнительную информацию в любое время суток, - отметили в компании.
Напомним, ранее сообщалось , что 27 января в 10:00 часов движение будет открыто на участке автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 210-332 км (уч. гр.Атырауской обл. – с.Бейнеу).
