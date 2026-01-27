В Мангистау открыли движение на ранее закрытых трассах

Трассы республиканского значения открыты для движения всех видов автотранспорта, передает Lada.kz .

Фото из архива lada.kz

В АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили о снятии ограничений на передвижение по автодорогам республиканского значения.

В 14:00часов открыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог:

Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, км 632-718 км (уч. с. Шетпе – с. Жетыбай);

Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 718-786 км (уч. п. Жетыбай – г. Актау);

Жетыбай – Жанаозен – граница Туркменистан, км. 0-58 (уч. с. Жетыбай – г. Жанаозен);

Форт-Шевченко – Таучик – Шетпе, 91-161 км (уч. с. Таучик – с. Шетпе);

Актау – Курык, км. 13-72 (уч. г. Актау – с. Курык);

Курык – Жетыбай, 0-68 км;

Бейнеу – Акжигит – граница Республики Узбекистан, 0-85 км;

Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 338-632 км (уч. с.Бейнеу – с.Шетпе).

В АО «НК «КазАвтоЖол» напомнили о работе колл-центра – 1403.

Автовладельцы могут получить дополнительную информацию в любое время суток, - отметили в компании.

Напомним, ранее сообщалось , что 27 января в 10:00 часов движение будет открыто на участке автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 210-332 км (уч. гр.Атырауской обл. – с.Бейнеу).