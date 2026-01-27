Когда откроют трассы в Мангистау

О снятии ограничений на передвижение по автодорогам республиканского значения сообщает АО «НК «КазАвтоЖол», передает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», сегодня, 27 января, в 10:00 часов будет открыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких автодорогах республиканского значения.

Движение будет открыто на участке автодороги Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, 210-332 км (уч. гр.Атырауской обл. – с.Бейнеу), - говорится в сообщении.

Ранее в региональном департаменте полиции, сообщили, что из-за сложных погодных условий стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. Патрульные экипажи уже сопроводили более 3000 автомобилей. При этом на отдельных участках дорог остаются транспортные средства, ожидающие своей очереди для безопасного проезда.

В Актау из-за неблагоприятных погодных условий занятия для первой смены сегодня, 27 января, проходят в онлайн-формате.