В Актау школьников перевели на дистанционку из-за непогоды

В Актау из-за неблагоприятных погодных условий занятия для первой смены 27 января пройдут в онлайн-формате, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского отдела образования.

Фото с сайта app.envato.com

На дистанционное обучение переведены предшкольные группы и учащиеся с 1 по 11 классы общеобразовательных школ.

Как сообщили в Актауском городском отделе образования, решение принято в целях безопасности детей. Возврат к традиционному формату обучения будет зависеть от дальнейших погодных условий. О дополнительных изменениях родители и школьники будут проинформированы отдельно.

В ведомстве призвали следить за официальными сообщениями школ и управления образования.

Напомним, осадки в Мангистауской области привели к закрытию трасс областного и республиканского значения. Водители в Актау жалуются на сильный гололед. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.