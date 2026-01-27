Непогода в Мангистау: машины ползут, трассы закрывают, водителей сопровождает полиция

Снег и резкое ухудшение погодных условий привели к серьёзным затруднениям при движении по дорогам Мангистауской области. Водители массово жалуются на крайне скользкие участки – по их словам, проезжая часть местами превратилась в сплошной лёд, и даже зимняя резина не спасает от заносов, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

В социальных сетях массово распространяются видео многокилометровых пробок, которые появились из-за выпавших осадков. Автомобили движутся со скоростью не более 5-10 километров в час. Зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий. Особенно сложно водителям даются подъёмы: машины не могут взобраться в гору, буксуют и создают заторы. Автовладельцы прямо называют ситуацию «чистым льдом на дорогах Актау».

Сложная обстановка наблюдается не только в областном центре, но и на загородных трассах. В связи с непогодой в регионе временно закрыты участки автодорог областного и республиканского значения: Курык – Жетыбай, Жетыбай – Жанаозен, Жетыбай – Актау, Таучик – Шетпе, Актау – Курык, Шетпе – Жетыбай, Форт-Шевченко – Каламкас, Актау – Форт-Шевченко, Бейнеу – Шетпе.

На автодороге Актау – Жанаозен стражи порядка организовали сопровождение колонн транспорта. Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, обеспечено безопасное прохождение более 500 автомобилей. Процесс лично координировал командир роты патрульной полиции Тайман Аншыбаев.

Во время несения службы полицейские также предотвратили возможную аварию: старший инспектор роты патрульной полиции, капитан полиции Нурсултан Багибаев вовремя отогнал верблюда с проезжей части, тем самым ДТП удалось избежать, а также спасти жизнь животному.

Правоохранители напоминают: на загородных трассах региона нередко появляются домашние животные, поэтому водителям необходимо быть предельно внимательными, особенно в тёмное время суток и в условиях гололёда.

Автомобилистам рекомендуют по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров и учитывать, что тормозной путь на обледенелой дороге увеличивается в разы.

Жители региона массово делятся видео и фотографиями дорожного коллапса в социальных сетях.

Напомним, ранее из-за сильного гололеда в Актау была перекрыта дорога между 9 и 10 микрорайонами.