В Актау из-за гололёда перекрыли дорогу между двумя микрорайонами

В Актау временно перекрыт участок дороги на подъёме к кольцевой между 9 и 10 микрорайонами. Причиной стал сильный гололёд, из-за которого движение транспорта стало опасным. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: Lada.kz

Как сообщили в полиции, на скользком участке сразу несколько автомобилей не смогли подняться на подъеме к кольцевой дороге: машины начинали катиться назад и сталкивались друг с другом. Чтобы избежать более серьёзных аварий, было принято решение временно закрыть этот отрезок проезжей части.

Сейчас на место ожидают спецтехнику с песком и противогололёдными материалами. После обработки движение на указанной территории планируют восстановить.

Пока же автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные, более безопасные маршруты. Пешеходам также приходится менять привычный путь – многие вынуждены подниматься пешком, соблюдая осторожность на скользких участках.

Напомним, ранее сообщалось, что на «борьбу» с гололедом в Актау вышли почти 100 коммунальщиков и десятки спецтехники.

ОБНОВЛЕНИЕ. На 19:45 часов вышеуказанный участок дороги открыт для проезда транспорта.