Мороз не помеха: школьников вернули за парты в Актау

После однодневного перехода на дистанционное обучение из-за неблагоприятных погодных условий школьники Актау вновь возвращаются к очным занятиям, сообщает Lada.kz .

Фото автора

По информации городского отдела образования, погодная обстановка стабилизировалась, в связи с чем принято решение вернуться к традиционному формату обучения.

В связи с нормализацией погодных условий 28 января занятия в образовательных учреждениях города проводятся в очном формате согласно утверждённому расписанию. В случае изменения погодных условий учебный процесс будет дополнительно скорректирован, о чём родители будут проинформированы заранее, - сообщили в отделе образования.

При этом морозы в Актау пока не отступили. По данным синоптиков, по состоянию на 09:00 температура воздуха составляет −11 °C, однако по ощущениям она достигает −21 °C.

