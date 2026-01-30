Уборщица едва не осталась без зарплаты и соцотчислений по вине работодателя в Мангистау

Уборщица-мойщица едва не осталась без зарплаты и социальных взносов по вине работодателя. В дело вмешался Актауский городской суд №2, передает Lada.kz .

Фото автора

Как установил суд, 1 марта 2023 года между сторонами был заключен трудовой договор. Истица работала мойщицей-уборщицей подвижного состава II разряда. В последний день октября 2024 года трудовой договор был расторгнут по соглашению сторон.

Однако при увольнении женщине не выплатили заработную плату за октябрь 2024 года, а также не произвели обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления. В связи с этим бывшая сотрудница обратилась в суд с требованием взыскать задолженность по зарплате, так называемую «тринадцатую» зарплату и обязать работодателя перечислить положенные выплаты в соответствующие фонды.

В ходе судебного разбирательства директор ТОО «Ж» признал исковые требования. Он пояснил, что деньги не были перечислены своевременно из-за отсутствия доходов у предприятия.

Суд, руководствуясь нормами Трудового кодекса Республики Казахстан, обязал главу компании полностью выплатить задолженность по всем пунктам требований бывшей работницы.

Решение вступило в законную силу.

