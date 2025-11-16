Могут ли жители Актау требовать зарплаты без договора? Интервью с экспертом

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау, работавший летом барменом в одном из заведений города. Он рассказал, что по неопытности сразу не подписал трудовой договор с работодателем, который пообещал ему оформить бумаги позже. Вскоре после этого у компании начались «финансовые трудности». В результате за три месяца работы молодой человек не получил ни копейки. Корреспонденты издания побеседовали с экспертом, чтобы выяснить, насколько актуальна в регионе проблема неофициального трудоустройства и всегда ли отсутствие договора означает полную безнаказанность работодателя.

Фото с сайта pixabay.com

По словам жителя Актау, сначала ему месяцами обещали зарплату, просили «немного подождать», переносили сроки, намекая, что деньги вот-вот поступят. Увольняться он боялся – переживал, что в таком не получит ничего.

В итоге молодой человек проработал три месяца без оплаты и ушёл без заслуженных средств. После увольнения хозяйка заведения перестала отвечать на звонки и сообщения.

К сожалению, подобные истории – не редкость. Кто выигрывает от неоформленных отношений? И правда ли, что если договора нет – прав у работника тоже нет? Корреспондент Lada.kz побеседовал с Асетом Ермукановым, руководителе отдела контроля трудовых отношений департамента Комитета государственной инспекции труда министерства труда и социальной защиты населения РК по Мангистауской области.

Насколько сегодня в Мангистауской области актуальна проблема неофициального трудоустройства?

Проблема неофициального трудоустройства остаётся одной из наиболее актуальных проблем в сфере труда Мангистауской области. В департамент продолжают поступать обращения, в которых указываются факты допуска сотрудников к работе без заключения трудового договора. Особенно это касается молодёжи и работников, ищущих временный или сезонный заработок, - рассказал Асет Ермуканов.

По его словам, проблема наиболее остра в небольших частных предприятиях, сезонных работах и краткосрочных подработках.

Неофициальное трудоустройство приводит к:

отсутствию у государства объективной картины занятости;

невыплате обязательных налогов и социальных отчислений;

росту трудовых споров и нарушению прав работников.

Согласно статье 33 Трудового кодекса Республики Казахстан, допуск сотрудника к работе без письменного трудового договора запрещён.

В каких сферах чаще всего фиксируются подобные нарушения (услуги, общепит, строительство, торговля)?

По обращениям граждан и результатам внеплаовых проверок, чаще всего нарушения встречаются в следующих отраслях: услуги (салоны красоты, автомойки, частные грузоперевозки), общепит (кафе, пекарни, рестораны с высокой текучестью кадров), розничная торговля (бутики, мини-маркеты, магазины), строительные работы и ремонтные бригады, временные сезонные работы. Во многом это связано с отсутствием устойчивой кадровой политики и стремлением работодателей минимизировать издержки, - рассказал эксперт.

Какие основные риски несут работники, соглашаясь трудиться без официального оформления?

Как отмечает Асет Ермуканов, работники, соглашаясь трудиться без договора, подвергают себя значительным рискам, а именно:

1. Невыплата заработной платы. Без договора работодатель часто задерживает или полностью отказывается выплачивать заработанные средства. Статья 113 ТК РК обязывает работодателя своевременно и полностью выплачивать зарплату.

2. Отсутствие трудового стажа и социальных гарантий. Не ведутся пенсионные отчисления, социальные взносы, медстрахование.

3. Отсутствие отпуска и компенсаций. Статья 87 ТК РК гарантирует ежегодный оплачиваемый отпуск. Без договора эти права не обеспечиваются.

4. Нет защиты при несчастном случае. Статья 123 ТК РК предусматривает обязательное расследование и компенсации. В неоформленных отношениях доказать факт травмы практически невозможно.

5. Работодатель может уволить сотрудника в любой момент. Статья 52 ТК РК регулирует основания для прекращения трудовых отношений. Работник, трудящийся без официального оформления, фактически лишается всех гарантий, предусмотренных ТК РК.

Каковы обязанности работодателя при приёме человека на работу, даже если это временный или сезонный труд?

В соответствии со статьей 33 Трудового Кодекса РК, работодатель обязан:

заключить с работником письменный трудовой договор до допуска к работе;

издать приказ (распоряжение) о приёме;

ознакомить работника с условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка;

зарегистрировать трудовой договор на портале Enbek.kz.

В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Трудового кодекса РК, допуск человека к работе осуществляется только после заключения трудового договора. Эти требования распространяются на всех работников, включая временных и сезонных.

Куда и каким образом может обратиться работник, если ему не выплатили зарплату, а договора на руках нет?

Работник имеет право обратиться в департамент государственной инспекции труда – лично или через портал «e-Otinish», в также в суд с требованиями о взыскании задолженности по зарплате и о признании трудовых отношений фактическими, - отметил Асет Ермуканов.

Важно : отсутствие письменного договора не лишает работника права на защиту.

Трудовая инспекция расположена по адресу: Актау, 19-й микрорайон, здание 8/1, бизнес-центр «Ерхан», 5-й этаж.

Может ли инспекция труда доказать факт трудовых отношений без письменного договора? Какие доказательства принимаются во внимание?

Фактический допуск к работе является основанием возникновения трудовых отношений согласно статье 3 и статье 33 Трудового Кодекса РК.

Инспекция учитывает следующие доказательства:

ведомости, табели, списки сотрудников и графики;

пропуска, бейджи;

платежи и переводы денег от работодателя;

какие-либо акты, изданные работодателем в отношении работника (приказы и документы о приёме на работу или увольнении, направлении в командировку, предоставлении ежегодного трудового отпуска и т.д.).

Дополнительные сборы доказательств может быть осуществлён инспектором труда в рамках внеплановой проверки.

Важно : в случае отсутствия каких-либо документов, подтверждающих возникновение трудовых отношений между работником и работодателем, в соответствии с Предпринимательским кодексом РК у инспекции труда нет возможности назначить внеплановую проверку.

Какие меры наказания предусмотрены законом для работодателей, уклоняющихся от оформления сотрудников?

Как рассказал Асет Ермуканов, за допуск к работе без заключения трудового договора предусмотрена административная ответственность:

статья 86 КоАП РК – штрафы за нарушение трудового законодательства (влечет штраф на должностных лиц в размере 30, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 60, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 80, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП),

предписание инспекции труда об обязательном оформлении работников,

при повторных нарушениях – увеличение штрафных санкций.

Часто ли обращаются молодые люди, студенты или выпускники колледжей, с подобными жалобами?

Да, обращения от молодёжи являются одними из наиболее частых. Это объясняется: отсутствием у молодых людей опыта трудоустройства, доверчивостью к работодателю, желанием быстро получить заработок, распространённостью времённых подработок, - рассказал Асет Ермуканов.

Наиболее частые жалобы – невыплата заработной платы и отсутствие оформления.

Планируются ли в регионе профилактические проверки или информационные кампании, направленные на снижение числа неофициальных трудовых отношений?

Со стороны департамента государственной трудовой инспекции регулярно проводятся мероприятия по информированию населения и профилактические меры.

Среди них:

профилактические встречи в колледжах и вузах;

дни открытых консультаций;

дни приёма граждан;

интервью на местных телеканалах, участие в передачах;

статьи в местных газетах и журналах;

посты в социальных сетях;

совместные мероприятия с центрами занятости и НПО.

Цель – повышение правовой грамотности населения и снижение числа неофициальных трудовых отношений.

Что бы вы посоветовали молодым людям, которые устраиваются на первую работу, чтобы избежать подобных ситуаций?