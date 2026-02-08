Предпринимателей поймали на незаконном выбросе мусора в Актау

В Актау к ответственности привлекли предпринимателей, которые выбросили крупный объем бытовых отходов возле контейнерной площадки в жилом районе, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в городской администрации

Как сообщили в пресс-службе Актауского городского акимата, 7 февраля в 19 микрорайоне, возле дома №14, были замечены лица, осуществившие незаконный сброс мусора у контейнеров.

По итогам проверки было установлено, что нарушение совершено на предпринимательских объектах. Кроме того, на территории этих объектов были выявлены нарушения правил благоустройства.

В связи с инцидентом городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства совместно с участковым полицейским микрорайона провел разъяснительную работу с представителями бизнеса.

В результате одному из предпринимателей было вынесено предупреждение в соответствии с частью 1 статьи 505 КоАП РК, тогда как к другому предпринимателю выписали административный штраф в рамках действующего законодательства.

Подчеркивается, что в соответствии с действующим законодательством все предприниматели обязаны заключать договоры с лицензированными организациями на вывоз твёрдых бытовых отходов.

Призываем жителей города и предпринимателей ответственно относиться к соблюдению правил чистоты и общественного порядка. Чистота – наша общая обязанность. Давайте вместе заботиться о чистоте города, - отметил заместитель руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нурлыбек Гумаров.

Напомним, ранее в Актау владелец ТЦ «Жігер» был оштрафован за строительный мусор.