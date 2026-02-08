Жители районов Мангистау утопают в грязи

В редакцию Lada.kz поступают многочисленные обращения от жителей сёл Мунайлинского и Тупкараганского районов. По их словам, условия жизни напоминают болото – люди буквально утопают в грязи. Сельчане признаются, что неоднократно обращались за помощью к властям, однако все попытки так и не дали результата.

Фото жителей

Жилой массив Шеркала, село Мангистау в Мунайлинском районе

По словам сельчан, они не могут добиться асфальтирования дорог: жители уже неоднократно обращались в акимат, однако в ответ получают лишь обещания без каких-либо конкретных разъяснений. Люди жалуются, что вынуждены буквально утопать в грязи и не могут нормально передвигаться по улицам.

После дождя или снегопада дороги превращаются в сплошное месиво, в котором по колено увязают не только люди, но и автомобили.

Я живу в этом селе уже несколько лет, и за всё это время акимат так и не сделал ничего, чтобы хоть как-то улучшить условия жизни сельчан. Дорог у нас не было и до сих пор нет. После дождя из дома невозможно ни выйти, ни выехать на автомобиле – элементарные вещи превращаются для нас в настоящее испытание. Напротив моего дома находится детский сад, но я не могу отвести туда ребёнка: по дороге буквально по колено проваливаюсь в грязь, - жалуется один из жителей села.

Редакция направила официальный запрос в Мунайлинский районный акимат с вопросами о том, запланированы ли в текущем году ремонт дорог и укладка асфальта в данном селе, в какие сроки и кем будут выполняться эти работы, а также какой объём средств предусмотрен на эти цели в бюджете. В акимате сообщили следующее:

Отделом Мунайлинского районного жилищно-коммунального хозяйства проведены проектные изыскательские работы по строительству автомобильной дороги по селу Мангистау в жилые массивы Бозжыра и Шеркала, ожидается финансирование для разработки сметной документации. Кроме того, аппаратом акима села Мангистау разработана техническая документация для среднего ремонта внутрипоселковых дорог жилого массива Шеркала (предусмотрена данная улица). В период заключения договора РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» на проведение ведомственной экспертизы технической документации. С этой технической документацией после получения положительного заключения ведомственной экспертизы подается бюджетная заявка на финансирование.

Село Баскудык в Мунайлинском районе

С аналогичной проблемой в редакцию обратились и жители села Баскудык.

По их словам, в населенном пункте, где проживает около 40 000 человек, дороги находятся в крайне плохом состоянии.

Одни сплошные ямы, дороги как после бомбёжки. Все улицы в районе узкие, в среднем всего 6-7 метров в ширину. В осеннее, зимнее и весеннее время по ним невозможно пройти, грязь по колено, сплошное месиво. Даже вдоль трассы, которая проходит через весь Баскудык, нет асфальта, хотя там расположены магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. А летом мы живем в пыли. Это ужасно, невозможно дышать, - жалуются сельчане.

На данное обращение в акимате так и не дали никакого комментария.

Село Акшукур в Тупкараганском районе

Жители села Акшукур тоже страдают из-за бездорожья, по их словам, после каждого дождя улицы превращаются в настоящее болото.

Детей в школу отправляем чистыми, в форме, а чтобы дойти до неё, приходится преодолевать настоящую полосу препятствий. Домой они возвращаются в грязи – это невозможно, так жить нельзя! Почему власти не реагируют и не принимают никаких мер? Мы живём словно в прошлом веке, надевая на ноги пакеты, лишь бы как-то добраться до работы, - жалуются жители села.

В ответ на запрос редакции в сельском акимате сообщили, что в настоящий момент выделены средства на укладку грейдерной дороги на улицах в жилом массиве Бегей села Акшукур и ведутся работы по заключению соответствующего договора.

По остальным улицам вопрос выделения средств будет определён в марте при уточнении бюджета. По строительству асфальтной дороги проектно-сметная документация будет разрабатываться в зависимости от объёма выделенного финансирования, - заявили в акимате.

Напомним, в 2025 году на грязь и бездорожье жаловались жители жилого массива «Болашак» в селе Атамекен. Сельчане сообщали, что в населенном пунтке нет ни тротуаров, ни асфальтированных дорог – жителям приходилось передвигаться через грязь и лужи. По словам жителей, они устали от многолетних обещаний местного акимата, поэтому каждый год вынуждены самостоятельно засыпать дороги песчано-гравийной смесью.