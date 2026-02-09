Что делать, если пропал человек с проблемами памяти: советы волонтеров для жителей Актау

Люди с деменцией, психологическими расстройствами и нарушениями памяти остаются одной из самых уязвимых категорий среди пропавших. Волонтёры ОО «Lider.kz» рассказали о том, какие действия необходимо предпринять в первые часы после исчезновения такого человека, передает Lada.kz.
Волонтёры общественного объединения «Lider.kz» обращают внимание на одну из самых частых категорий пропавших людей – граждан с деменцией, психологическими расстройствами и нарушениями памяти.
По их словам, в большинстве случаев исчезновение происходит внезапно: человек выходит из дома и не может самостоятельно вернуться, забывает адрес, теряет ориентацию в пространстве и времени.
Волонтёры дали рекомендации людям, у которых есть родственники с подобными проблемами. Чтобы снизить риски и ускорить поиск, они советуют заранее принять простые, но эффективные меры:
Если человек пропал, волонтёры рекомендуют сразу обращаться в полицию и одновременно уведомлять поисковые группы и волонтёров.
Не ждите 24 часов, каждая минута имеет критическое значение. Заблаговременная подготовка значительно увеличивает шансы на быстрое возвращение человека домой. Берегите своих близких и будьте на шаг впереди, - подчеркнули волонтёры.
Напомним, ранее корреспондент Lada.kz рассказал, как в Актау волонтеры возвращают пропавших людей к их семьям.
