Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау
Что делать, если пропал человек с проблемами памяти: советы волонтеров для жителей Актау

Общество

Люди с деменцией, психологическими расстройствами и нарушениями памяти остаются одной из самых уязвимых категорий среди пропавших. Волонтёры ОО «Lider.kz» рассказали о том, какие действия необходимо предпринять в первые часы после исчезновения такого человека, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Волонтёры общественного объединения «Lider.kz» обращают внимание на одну из самых частых категорий пропавших людей – граждан с деменцией, психологическими расстройствами и нарушениями памяти.

По их словам, в большинстве случаев исчезновение происходит внезапно: человек выходит из дома и не может самостоятельно вернуться, забывает адрес, теряет ориентацию в пространстве и времени.

Волонтёры дали рекомендации людям, у которых есть родственники с подобными проблемами. Чтобы снизить риски и ускорить поиск, они советуют заранее принять простые, но эффективные меры:

  • Устанавливайте на телефоны трекеры с геолокацией (Google Family Link, «Локатор» в iPhone, специализированные GPS-браслеты).
  • Прикрепляйте к одежде близких опознавательные бирки или браслеты с именем, адресом и номером телефона.
  • Кладите в карман записку с контактами родственников.
  • Делайте свежие фотографии человека каждые 2-3 месяца – это сильно помогает в ориентировках.
  • Запоминайте, в какой одежде человек чаще всего выходит из дома.
  • Объясните соседям и консьержам (если есть), что человек может теряться – это ускоряет реакцию.

Если человек пропал, волонтёры рекомендуют сразу обращаться в полицию и одновременно уведомлять поисковые группы и волонтёров.

Не ждите 24 часов, каждая минута имеет критическое значение. Заблаговременная подготовка значительно увеличивает шансы на быстрое возвращение человека домой. Берегите своих близких и будьте на шаг впереди, - подчеркнули волонтёры.

Напомним, ранее корреспондент Lada.kz рассказал, как в Актау волонтеры возвращают пропавших людей к их семьям.

Комментарии

