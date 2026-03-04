18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
04.03.2026, 10:36

Долгострой в центре Актау тревожит жителей города

Общество 0 4 981 Лиана Рязанцева

Жители Актау обратились в редакцию Lada.kz с просьбой выяснить, почему в самом центре города, буквально под носом у акимата, уже несколько лет стоит недострой, на который, по их словам, никто из властей не обращает внимания. В администрации прокомментировали ситуацию. 

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Горожане отмечают, что заброшенное строение возле дома №38 в 6 микрорайона портит общий вид города и создает неприятное впечатление, особенно учитывая стремление Актау развивать туристический потенциал.

Прямо под носом акимата стоит этот недострой уже более восьми лет. Я, как неравнодушный житель Актау, считаю необходимым либо завершить строительство, либо привести объект в порядок, чтобы не портить облик центральной части города. И так у нас все дороги перерыты, как после бомбежки, так еще и эти долгострои создают ощущение запущенности и заброшенности, - говорит один из жителей города.

Жители Актау надеются на реакцию городских властей.

В администрации прокомментировали ситуацию и сообщили, что указанный строительный объект – здание №39А, земельный участок находится в частной собственности, общая площадь – 0,0543 га (кадастровый номер: 13-200-006-313). Целевое назначение участка – размещение и эксплуатация коммерческого объекта.

В настоящее время строительные работы приостановлены. Со стороны акимата города собственнику объекта было направлено уведомление о приведении в порядок и обновлении внешнего ограждения, - сообщили в акимате.

Напомним, ещё в 2018 году вокруг данного объекта возникло недовольство со стороны жителей. Люди выступали против стройки, утверждая, что пристройку возводят без их согласия. Однако в городском отделе архитектуры и градостроительства отметили, что разрешение на строительство у предпринимателя имеется. По словам жильцов, в 2014 году предприниматель уже делал попытки начать строительство, но из-за отсутствия всех разрешительных документов работы приостановили. Горожане также были обеспокоены тем, что после возведения бизнес-центра в домах могут возникнуть перебои с подачей электроэнергии.

