04.03.2026, 14:57

Жители Мангистау будут ездить в автобусах бесплатно в праздничные дни

Общество 0 5 640 Лиана Рязанцева

Бесплатные автобусы в праздничные дни – 8, 14 и 15 марта запустят по территории Мангистауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

По информации областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 8 марта – в честь Международного женского дня, 14 и 15 марта – по случаю праздника Амал, все пассажиры смогут воспользоваться автобусами без оплаты проезда.

Бесплатный проезд предусмотрен на внутрирайонных маршрутах в Бейнеуском, Тупкараганском, Каракиянском, Мунайлинском и Мангистауском районах, а также на городских маршрутах в Актау и Жанаозена. Данная инициатива направлена на создание праздничного настроения для жителей и обеспечение комфортного и доступного передвижения в эти дни, - сообщили в ЦОК региона.

Отмечается, что указанная бесплатная услуга не предоставляется на межрайонных рейсовых маршрутах.

Напомним, ранее в Актау в священный месяц Рамазан акиматом города было организовано бесплатное курсирование общественного транспорта после таравих-намаза. Маршрут автобуса начинается от областной мечети «Бекет Ата», расположенной в 26-м микрорайоне, и охватывает верхние микрорайоны города.

72
2
1
