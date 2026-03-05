Сменила корону на каску: мисс Актау 2022 года работает на трубном заводе

Жанна Кубышева сменила корону красавицы на рабочую каску. Обладательница титула Мисс Актау 2022 года в настоящее время работает экспертом на трубном заводе в Актау, расположенном на территории специальной экономической зоны «Морпорт Актау».

Фото предроставлено СЭЗ «Морпорт Актау»

Широкой публике она знакома по своему утончённому сценическому образу, а коллеги уважают её как профессионала на производственной площадке. Это гармоничное сочетание красоты и интеллекта, вкуса и целеустремлённости.

Жанна Кубышева – одна из тех, кто доказывает, что современная промышленность давно перестала быть исключительно мужской сферой.

Получив образование в Алматы по специальности «Финансы», она начала профессиональный путь аудитором в иностранной компании. Однако со временем решила работать в самом сердце реального производства и вносить прямой вклад в развитие экономики страны.

Я рада трудиться на таком производстве и вносить вклад в развитие отечественной продукции. Для меня это большая ответственность и предмет гордости. Хотелось бы, чтобы казахстанские компании и государственные учреждения по возможности выбирали местное производство и поддерживали отечественные товары, - отмечает она.

Пять дней в неделю – на производстве, выходные – в творчестве. Жанна уверенно чувствует себя и перед камерой, и в цехе. Ведь настоящая красота – это не только внешность, но и уважение к труду и верность выбранному пути.

В дальнейшем девушка планирует продолжить образование за рубежом и расширить профессиональные горизонты. Но где бы она ни находилась, её выбор остаётся неизменным – труд. А главная ценность труда – ответственность.