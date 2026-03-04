В управлении образования Мангистау сделали важное заявление для родителей

В преддверии мартовских праздников в управлении образования региона напомнили учителям и родителям школьников о запрете сбора денег на подарки, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Ведомство на своей официальной странице в Instagram опубликовало напоминание о запрете сбора денег на подарки учителям.

В преддверии праздников сообщаем, что в образовательных организациях проводятся мероприятия в рамках утверждённого плана. В целях профилактики коррупции и соблюдения требований закона в этих организациях запрещается сбор денежных средств среди родителей на подарки педагогам, - говорится в официальном сообщении.

В соответствии с приказом № 80 от 2 марта 2026 года управления образования Мангистауской области государственным служащим, включая педагогов, запрещено принимать подарки, денежные средства или иные материальные вознаграждения в связи с исполнением служебных обязанностей.

Просим с пониманием относиться к требованиям закона и строго соблюдать действующие нормы, - заключили в управлении.

