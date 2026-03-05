Автобус до Астрахани будет запущен из Актау

С 20 марта стартует автобусный рейс из Актау в Астрахань. Подробности рассказали редакции Lada.kz в сервис компании Taxi Star.

Фото предоставили в компании Taxi Star

По предоставленным данным, первый автобусный рейс из Актау в Астрахань будет совершен 20 марта в 10:00 часов.

Комфортабельный междугородний автобус Higer, рассчитанный на 45 пассажиров, будет отправляться от памятника «Вечный огонь в 7 микрорайоне. Время в пути составит 18 часов. Обратный рейс из Астрахани в Актау запланирован на 22 марта в 10:00 часов по местному времени (Астрахань). Посадка пассажиров будет осуществляться по адресу: улица первая Перевозная, район дома №120 (за железнодорожным вокзалом). В апреле рейсы станут регулярными. Отправление из Актау – каждую пятницу, из Астрахани – каждое воскресенье, - сообщили в компании.

Стоимость билета в одну сторону составляет 30 000 тенге для взрослых и 22 000 тенге для детей (до 12 лет включительно). Провоз багажа сверх установленной нормы оплачивается дополнительно – 350 тенге за 1 килограмм.

Для приобретения билетов и по всем возникающим вопросам жителям региона необходимо обращаться по телефону: +7 (705) 344-11-22.