Отдал телефон – получил долги: в Актау осудили мошенника

Излишняя доверчивость обернулась для трёх жителей региона многотысячными долгами и потрепанными нервами. Отдавая свой телефон в руки знакомого, они не подозревали, чем это может обернуться.

Как установлено в Актауском городском суде, 24-летний житель села Таучика обманным путём получал доступ к мобильным телефонам потерпевших и через банковские приложения и сервисы микрофинансовых организаций оформлял на их имя кредиты. Общая сумма причинённого ущерба составила 6,5 млн тенге. Его обвинили по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 УК РК — мошенничество, совершённое неоднократно и в крупном размере.

В июле прошлого года мужчина приехал в Актау, где обманул двух человек, одна из которых приходилась ему родственницей. Под предлогом фотосессии и необходимости прохождения биометрической идентификации он завладел её телефоном и оформил кредиты в двух банках и пяти МФО на сумму 1 797 950 тенге. Аналогичным способом он получил доступ к телефону второго потерпевшего, на которого были оформлены кредит в банке и займ в МФО на общую сумму 574 тысячи тенге.

В конце августа подсудимый по той же схеме обманул односельчанина, оформив на его имя кредиты в двух банках и трёх микрофинансовых организациях на общую сумму 4 170 334 тенге.

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших, пообещав возместить причинённый ущерб. Он просил назначить ему более мягкое наказание.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании материального ущерба на общую сумму 6 542 284 тенге. Также осуждённый обязан оплатить судебные издержки в размере около 144 тысяч тенге.