В Актау с Ближнего Востока прибыла очередная группа казахстанцев

В воздушную гавань областного центра Мангистау прибыла группа туристов, застрявших в Объединённых Арабских Эмиратах из-за войны. Однако так везёт не всем - в Дубае ещё много граждан, ожидающих эвакуации, передаёт Lada.kz .

Фото: ЦОК МО

Пассажиры прибыли в международный аэропорт Актау рейсом авиакомпании Air Astana сегодня ночью, сообщили в центре общественных коммуникаций.

По словам пассажиров, в период их пребывания за рубежом МИД РК и посольства поддерживали с ними постоянную связь и оказывали всестороннюю помощь. Были созданы специальные чаты, предоставлялась информационная и правовая поддержка. Также были решены вопросы размещения в гостиницах и питания.

«Мы собрались из направлений Саудовская Аравия, Джидда, Доха, Катар и после совершения умры были размещены в городе Джидда. Оттуда организованным рейсом прибыли в Актау. Задержка составила всего 2–3 дня, в целом условия были хорошими. Министерство иностранных дел и послы оказали полную поддержку, помогли и при оформлении документов. В такие моменты особенно остро понимаешь ценность мира и независимости нашей страны. Хочу выразить благодарность казахскому народу и Главе государства. Желаю всем казахстанцам единства. Пусть наша страна будет благополучной, а небо - мирным», - рассказала жительница Актау Бирюза Ищанова.

Большинство прилетевших граждан далее отправились в город Алматы.

Однако вернуться пока удается на всем. Житель Актау Аманбек, который должен был прибыть в Актау 27 февраля, до сих пор с семьей находится в Дубае. Их перевозчик - Fly Arystan, и пока он не располагает информацией о том, когда будут предложены эвакуационные рейсы. Как рассказал Аманбек, билет до Астаны стоит 600 тысяч тенге, до Баку - 120-150 тысяч, но последние быстро разобрали.

В пресс-службе Fly Arystan 3 марта сообщили, что авиакомпания ожидает получения разрешения на выполнение рейса от уполномоченных органов Объединённых Арабских Эмиратов и находится в постоянном взаимодействии с авиационными властями Казахстана.