05.03.2026, 14:24

Форум раздора: в Мангистау участники госзакупок спорят из-за результатов конкурса

Общество

В Мангистауской области лот на проведение международного туристического форума обернулся недовольством проигравших участников, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Внимание подписчиков на конкурс обратил Telegram-канал Protenge. Речь идет об объявлении «Услуги по организации и проведению международного форума MANGYSTAU INTERNATIONAL TOURISM FORUM – 2026», которое разместило ГУ «Управление туризма Мангистауской области».

«Нешуточный спор развернулся в Мангистау за деньги на… форум. В Актау выделили 103,4 млн тенге на MANGYSTAU INTERNATIONAL TOURISM FORUM – 2026. На конкурс поспешили подать заявки 11 компаний, 8 из них были допущены к рассмотрению. Победила та, что предложила самую низкую цену — 70 млн тенге. Отличная экономия для бюджета почти в 30 млн тенге, не правда ли?! В этом и смысл конкурсов. Но другие поставщики подали шесть жалоб! И сейчас результаты конкурса на обжаловании. Верно ли мы понимаем: контракты на форумы так хороши, что можно скидывать по 30 процентов и не остаться в накладе? Контракты на форумы так хороши, что за них стоит биться до последней жалобы?» - пишут журналисты канала.

Как стало известно из информации, размещённой на сайте госзакупок, стоимость указанного лота составляет 103 448 276 тенге без учёта НДС. На эти средства поставщик должен в 2026 году оказать комплекс услуг по организации и проведению международного форума «MANGYSTAU INTERNATIONAL TOURISM FORUM – 2026».

Формат оказания услуг — «под ключ», включая разработку концепции, деловой программы, техническое, организационное, PR- и медиа-сопровождение мероприятия. Предусматривается высокотехнологическое оснащение для записи и трансляции. Также предусмотрена аренда трёхкамерной ПТС в зал пленарной сессии.

Площадку форума предлагается провести в гостинице категории не ниже 5 звёзд либо в бизнес-центре класса «А». Локация должна включать залы вместимостью не менее 500 человек, не менее двух переговорных залов для проведения B2B-встреч, а также зоны для кофе-брейков и обеда.

В ходе проведения форума запланированы кофе-брейк, гала-ужин, медиа-сопровождение (в том числе блогеры), раздача сувенирной продукции. Масштабы проведения предполагают до 300 участников.

Сейчас статус конкурса  «на обжаловании».

9
10
3
Комментарии

2 комментарий(ев)
BobbyLem
BobbyLem
В разделе публикуются новости по BTC, ETH и другим монетам. 05.03.2026, 17:07
BobbyLem
BobbyLem
В разделе публикуются материалы по рынку, регулированию и биржам. 05.03.2026, 11:13
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

