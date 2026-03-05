В Актау посетители ЦОНа более двух часов не могли получить услуги

Утром 5 марта в отделе Государственной корпорации «Правительство для граждан», расположенном в 3Б микрорайоне Актау, временно приостановили обслуживание посетителей. По словам очевидцев, около 9:40 в операционном зале не было сотрудников, а пришедшие за услугами граждане были вынуждены ожидать или уходить несолоно хлебавши, передаёт Lada.kz .

Фото: 2Gis

Как сообщили находившиеся на месте люди, сотрудники учреждения вышли на улицу, и в течение примерно двух часов приём посетителей не велся. В это время в здании ЦОНа образовалось ожидание — жители, пришедшие получить государственные услуги, не могли попасть к специалистам.

По неуточнённой информации, причиной произошедшего могла стать внутренняя ситуация в коллективе, связанная с кадровыми изменениями в руководстве отделения. Сообщается, что сотрудники обсуждали возможное увольнение директора.

Представители ГК «Правительство для граждан» на устный вопрос Lada.kz отвечать отказались, предложив отправить письменный запрос, что и было сделано.