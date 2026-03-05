В Актау экипажи кораблей ВМС отработали действия по живучести судов

Фото: Минобороны РК

Экипажи ракетно-артиллерийских кораблей и судов обеспечения отдельного дивизиона разнородных кораблей Военно-морских сил сдали курсовую задачу с проведением зачетного корабельного боевого учения. Этот этап является важной составляющей подготовки к выходу в море и направлен на обеспечение готовности экипажей к выполнению обозначенных командованием задач. Об этом сообщили в Минобороне РК.

При выполнении курсовой задачи проведена комплексная проверка готовности личного состава к борьбе за живучесть корабля. Военнослужащие отработали практические действия по локализации и тушению пожара, а также по предотвращению иных аварийных ситуаций.

Особое внимание уделялось слаженности действий экипажей, оперативности принятия решений и эффективности мер по защите корабля. По итогам проверки личный состав продемонстрировал высокий уровень профессиональной подготовки, способность действовать быстро и организованно в условиях ограниченного времени и ресурсов.

«После успешного завершения курсовой задачи К-1 ракетно-артиллерийские корабли приступят к следующему этапу боевой подготовки - отработке курсовой задачи К-2», - отметил командир дивизиона, капитан II ранга Руслан Яхьяров.

В ходе морской фазы, которая запланирована также в этом месяце, экипажи выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям. Это позволит проверить точность и эффективность применения вооружения в условиях, максимально приближённых к реальным.