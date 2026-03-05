18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.03.2026, 17:53

Жителей Мангистау предупреждают о новых методах мошенников

Общество 0 3 706 Ольга Максимова

Мошенники придумывают все более изощренные схемы для получения персональных данных. Под прицелом оказывается самая доверчивая категория населения - пожилые люди. О последнем «новшестве» мошенников сообщили в полиции Актау, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Сейчас в стране повсеместно внедряется биометрическая идентификация. Делается это для предотвращения случаев мошенничества, однако злоумышленники уже ищут способ обойти и эту систему. Для этого они собирают биометрию ничего не подозревающих людей.

В торговых центрах, на рынках и в других общественных местах мошенники обращаются к людям, как правило пожилым, с просьбой о помощи. Они подходят и говорят, что не умеют пользоваться телефоном.

«Обычно просят помочь проверить размер пенсии или пособия, либо говорят, что по ошибке открыли другую страницу в телефоне и просят вас помочь разобраться. Когда вы берёте телефон в руки, они могут включить видеозвонок, запись экрана или функцию распознавания лица. Вы думаете, что помогаете человеку, но на самом деле в этот момент собираются ваши биометрические данные. Это уже не просто мошенничество — это биометрическое мошенничество с использованием искусственного интеллекта», - говорится в распространенном сообщении.

Полученная запись при наличии дополнительных данных может быть использована для дальнейшей верификации при входе в банковское приложение.

Сотрудники правопорядка напоминают о мерах безопасности:

  • никогда не соглашайтесь пользоваться телефоном незнакомых людей. Ничего не нажимайте, не читайте вслух и не смотрите в экран;
  • сразу прекращайте незнакомые видеозвонки. Если вас просят смотреть в камеру и разговаривать — ни в коем случае не соглашайтесь;
  • поделитесь этой информацией с пожилыми людьми, детьми и друзьями, чтобы они тоже были предупреждены.

 

