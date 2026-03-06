18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 12:20

Мама семерых детей на службе в Нацгвардии - история из Актау

Общество 0 835 Наталья Вронская

В рядах Национальной гвардии Казахстана служат немало женщин, которые наравне с мужчинами обеспечивают общественный порядок и безопасность. Среди них - сержант воинской части 6656 в Актау Гульшат Айтжанова, которая совмещает военную службу с воспитанием семерых детей, передаёт  Lada.kz по информации пресс-службы регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.

фото пресс-службы ГК "Батыс" НГ РК
фото пресс-службы ГК "Батыс" НГ РК

Гульшат Халыбайкызы служит в подразделении Национальной гвардии, дислоцированном в Актау. Она отвечает за контроль состояния здоровья военнослужащих и оказывает медицинскую помощь личному составу. По её словам, военная служба требует высокой ответственности и дисциплины, однако поддержка семьи помогает справляться со всеми задачами.

«Конечно, совмещать воспитание семерых детей и военную службу непросто. Но, если человек любит свою работу и чувствует ответственность перед Родиной, он находит силы для всего. Я стараюсь воспитывать своих детей патриотами», - говорит сержант.

Несмотря на плотный служебный график и большую семью, Гульшат Айтжанова старается уделять максимум внимания детям, прививая им уважение к труду, ответственность и любовь к Родине.

«Мои дети - моё главное богатство. Они понимают важность моей службы и всегда поддерживают меня. Ради их будущего мы и трудимся», - отмечает многодетная мама.

Как подчеркнули в пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК, служба Гульшат Айтжановой является примером того, как можно успешно совмещать воинский долг и материнство, оставаясь преданной своей профессии и семье.

4
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь