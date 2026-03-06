Мама семерых детей на службе в Нацгвардии - история из Актау

В рядах Национальной гвардии Казахстана служат немало женщин, которые наравне с мужчинами обеспечивают общественный порядок и безопасность. Среди них - сержант воинской части 6656 в Актау Гульшат Айтжанова, которая совмещает военную службу с воспитанием семерых детей, передаёт Lada.kz по информации пресс-службы регионального командования «Батыс» Нацгвардии РК.

фото пресс-службы ГК "Батыс" НГ РК

Гульшат Халыбайкызы служит в подразделении Национальной гвардии, дислоцированном в Актау. Она отвечает за контроль состояния здоровья военнослужащих и оказывает медицинскую помощь личному составу. По её словам, военная служба требует высокой ответственности и дисциплины, однако поддержка семьи помогает справляться со всеми задачами.

«Конечно, совмещать воспитание семерых детей и военную службу непросто. Но, если человек любит свою работу и чувствует ответственность перед Родиной, он находит силы для всего. Я стараюсь воспитывать своих детей патриотами», - говорит сержант.

Несмотря на плотный служебный график и большую семью, Гульшат Айтжанова старается уделять максимум внимания детям, прививая им уважение к труду, ответственность и любовь к Родине.

«Мои дети - моё главное богатство. Они понимают важность моей службы и всегда поддерживают меня. Ради их будущего мы и трудимся», - отмечает многодетная мама.

Как подчеркнули в пресс-службе регионального командования «Батыс» Национальной гвардии РК, служба Гульшат Айтжановой является примером того, как можно успешно совмещать воинский долг и материнство, оставаясь преданной своей профессии и семье.