Охота на скотокрадов: меры против краж животных в Мангистау усиливаются

В Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мал ұрысы», направленное на предупреждение краж скота и пресечение незаконного оборота мясной продукции. Об этом сообщили в полиции Мунайлинского района, передаёт Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Сотрудники районного отдела полиции проводят встречи с жителями, занимающимися животноводством, а также с владельцами крестьянских хозяйств. Во время бесед участковые инспекторы разъясняют основные меры безопасности, которые помогут защитить скот от краж.

Полицейские напоминают, что одной из главных причин преступлений становится бесконтрольный выпас животных. Владельцам рекомендуют не оставлять скот без присмотра и следить, чтобы во время выпаса за стадом обязательно наблюдал пастух.

Также внимание уделяется маркировке животных. Стражи порядка проверяют наличие документов на скот и разъясняют важность обязательного биркования и регистрации животных в соответствующих базах.

Отдельно обсуждается вопрос безопасности хозяйственных построек. Владельцам советуют укреплять загоны и кошары, а при возможности устанавливать освещение и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, жителям напомнили о правилах реализации мясной продукции. При забое скота необходимо получать ветеринарные справки, подтверждающие безопасность мяса.

Как отмечают в полиции, скот для сельских жителей остаётся одним из главных источников дохода, поэтому его сохранность во многом зависит и от ответственности самих владельцев.

«Скот — главное богатство сельчан. Чтобы защитить его от краж, важна не только работа полиции, но и внимательность самих хозяев. Оставленный без присмотра скот становится лёгкой добычей для преступников», — подчеркнули участковые инспекторы.

Напомним, недосмотр владельцев за скотом часто является причиной серьезных аварий на трассах Мангистауской области.