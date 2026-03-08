Участок посреди Актау превратили в свалку

Местные жители пожаловались на стихийную свалку в 6А микрорайоне (Меловая – прим.автора). Люди заявляют, что неизвестные регулярно привозят туда крупногабаритный мусор, а территория стала местом для закладок и слива неизвестных жидкостей. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото автора

По словам горожан, участок земли в 6А микрорайоне фактически превратился в стихийную свалку.

Люди приезжают на машинах и скидывают крупногабаритный мусор. Наркоманы нашли отличное место для закладок. Кроме того, туда сливают непонятную жидкость. Когда это прекратится и кто за это несет ответственность?, - задаются вопросом жители.

На обращение горожан ответили в Актауском городском акимате. Там сообщили, что речь идет о земельном участке площадью 3,1869 гектара с кадастровым номером 13-200-020-509.

По предоставленным данным, участок находится в частной собственности и принадлежит ТОО «Терминал Порт Сервис».

Земля предназначена для проектирования, строительства и эксплуатации объектов жилого комплекса, бизнес-центра, спортивно-оздоровительных и лечебных комплексов, гостиницы, объектов общественного питания, торговых рядов, магазинов, автоцентра, автосалона, автомойки и центра технического обслуживания.

В акимате также сообщили, что ранее участок менял владельцев. В 2010 году он был оформлен на ТОО «MOBILEX ENERGY LIMITED», а в 2011 году передан в частную собственность. В 2020 году участок перешел ТОО «Кишар», а в 2022 году был продан ТОО «Терминал Порт Сервис».

Специалисты городского отдела земельных отношений провели визуальный мониторинг территории. В ходе проверки было установлено, что участок поврежден, а на его территории образовались скопления бытовых твердых отходов и мусора.

Для принятия дальнейших мер информация направлена в региональные департамент по управлению земельными ресурсами и департамент экологии.

