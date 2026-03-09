Куски мяса на окнах в элитном ЖК обсуждают жители Актау

Необычную картину заметили горожане в 19 микрорайоне. В одном из дворов элитного ЖК «Ханшайым» жильцы развесили прямо на решетках окон мясо, чтобы оно вялилось на свежем воздухе, сообщает Lada.kz .

Фото жителя 19 микрорайона

Как рассказал автор фотографии, снимок он сделал возле дома №20 в жилом комплексе «Ханшайым».

По его словам, мясо было развешено прямо на улице, на виду у прохожих.

Прямо на глазах у людей. Даже коренные жители удивились. Все-таки это элитный дом, - рассказал Талгат.

Какое именно мясо вялилось на улице, уточнить не удалось. Однако сам автор фотографии признается, что увиденное его одновременно удивило и развеселило.

Это просто шок. Даже слюнки текут, - говорит Талгат с улыбкой.

Пользователи социальных сетей также активно обсуждают фото, шутя, что жильцы дома решили устроить «домашний цех по приготовлению деликатесов» прямо во дворе.