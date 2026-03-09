Что будет с причалами в Актау: яхт-клуб «Бриз» сталкивается с новыми проблемами

В общественном объединении яхт-клуб «Бриз» заявили о попытках незаконного проникновения на территорию и конфликте с владельцами катамаранов. В организации также опасаются возможного сноса причалов после изменения границ региона, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в яхт-клубе «Бриз»

По информации объединения, 4 марта один из граждан попытался заехать на территорию яхт-клуба на автомобиле с прицепом, на котором находился катамаран без опознавательных знаков. Администрация клуба попросила предоставить документы на судно, привести его в соответствие с требованиями законодательства и заключить договор на стоянку.

Однако, как утверждают в яхт-клубе, мужчина отказался выполнять требования. После неудачной попытки попасть на территорию он, по словам представителей клуба, заблокировал пожарный выезд. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили в отношении него протокол.

На следующий день, как сообщили в «Бризе», тот же человек спустил два катамарана на воду с помощью крана с территории Парусной детско-юношеской спортивной школы.

Еще один инцидент произошел 6 марта около 22:40. По данным яхт-клуба, двое неизвестных в масках и плащах с капюшонами попытались перерубить топором тросовый шлагбаум, чтобы попасть в акваторию объединения на катамаране без номеров. Попытка оказалась неудачной, после чего неизвестные скрылись.

Администрация яхт-клуба вызвала полицию и подала заявление в отношении предполагаемого владельца катамарана и неизвестных лиц.

В субботу, 7 марта, как утверждают в объединении, к месту стоянки катамаранов прибыл наряд пограничной службы, который провел профилактическую беседу с экипажами. По данным яхт-клуба, административных мер к ним принято не было, несмотря на отсутствие номеров на судах, флага и разрешения на выход в море.

Отдельно представители яхт-клуба сообщили о возможных изменениях, которые могут коснуться всей морской инфраструктуры города. По их данным, 10 марта в областном акимате планируется совещание, посвященное эксплуатации маломерных судов.

Как утверждают в организации, после изменения границ Мангистауской области постановлением правительства от 17 мая 2024 года № 387 часть причалов в черте Актау могла оказаться вне правового поля. По информации яхт-клуба обсуждается вопрос о возможном сносе всех причалов в городе, включая причал яхт-клуба «Бриз».

Напомним, ранее яхт-клуб «Бриз» выступил с обвинениями в адрес властей.