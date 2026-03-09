18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 16:02

Что будет с причалами в Актау: яхт-клуб «Бриз» сталкивается с новыми проблемами

Общество 0 2 453 Сергей Кораблев

В общественном объединении яхт-клуб «Бриз» заявили о попытках незаконного проникновения на территорию и конфликте с владельцами катамаранов. В организации также опасаются возможного сноса причалов после изменения границ региона, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили в яхт-клубе «Бриз»
Фото предоставили в яхт-клубе «Бриз»

По информации объединения, 4 марта один из граждан попытался заехать на территорию яхт-клуба на автомобиле с прицепом, на котором находился катамаран без опознавательных знаков. Администрация клуба попросила предоставить документы на судно, привести его в соответствие с требованиями законодательства и заключить договор на стоянку.

Однако, как утверждают в яхт-клубе, мужчина отказался выполнять требования. После неудачной попытки попасть на территорию он, по словам представителей клуба, заблокировал пожарный выезд. На место были вызваны сотрудники полиции, которые составили в отношении него протокол.

На следующий день, как сообщили в «Бризе», тот же человек спустил два катамарана на воду с помощью крана с территории Парусной детско-юношеской спортивной школы.

Еще один инцидент произошел 6 марта около 22:40. По данным яхт-клуба, двое неизвестных в масках и плащах с капюшонами попытались перерубить топором тросовый шлагбаум, чтобы попасть в акваторию объединения на катамаране без номеров. Попытка оказалась неудачной, после чего неизвестные скрылись.

Администрация яхт-клуба вызвала полицию и подала заявление в отношении предполагаемого владельца катамарана и неизвестных лиц.

В субботу, 7 марта, как утверждают в объединении, к месту стоянки катамаранов прибыл наряд пограничной службы, который провел профилактическую беседу с экипажами. По данным яхт-клуба, административных мер к ним принято не было, несмотря на отсутствие номеров на судах, флага и разрешения на выход в море.

Отдельно представители яхт-клуба сообщили о возможных изменениях, которые могут коснуться всей морской инфраструктуры города. По их данным, 10 марта в областном акимате планируется совещание, посвященное эксплуатации маломерных судов.

Как утверждают в организации, после изменения границ Мангистауской области постановлением правительства от 17 мая 2024 года № 387 часть причалов в черте Актау могла оказаться вне правового поля. По информации яхт-клуба обсуждается вопрос о возможном сносе всех причалов в городе, включая причал яхт-клуба «Бриз».

Напомним, ранее яхт-клуб «Бриз» выступил с обвинениями в адрес властей.

 

 

6
44
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь