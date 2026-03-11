18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 09:13

Верните детство: в Актау сдвинули сроки установки игровых комплексов

Общество 0 1 872 Наталья Вронская

В Актау до сих пор не установили новые детские площадки на местах демонтированных игровых комплексов, хотя ранее в городском акимате сообщали, что работы планируется завершить до 1 марта. Между тем на дворе уже 11 марта, а участки до сих пор пустуют. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями в пресс-службу администрации областного центра.

Фото автора
Фото автора

Как сообщили в ведомстве, в городе реализуется проект по обновлению детских и спортивных площадок. В 2025 году планировалось установить 80 новых детских игровых площадок и 50 спортивных площадок взамен изношенных.

Для реализации проекта были проведены конкурсные процедуры государственных закупок. Победителем тендера стало ТОО «Болашак-Узень».

В настоящее время, по информации акимата, сформирован перечень площадок, подлежащих обновлению, и подрядная организация приступила к выполнению работ.

Однако в прошлом году значительная часть выделенных средств была сокращена и перенесена на текущий год. В связи с этим реализацию проекта решили проводить поэтапно.

Теперь, как уточнили власти, полностью завершить обновление детских и спортивных площадок в городе планируется до июля 2026 года.

В частности, новые игровые зоны должны появиться возле жилых домов №26 в 11 микрорайоне и №15 в 12 микрорайоне.

Тем временем жители отмечают, что во дворах, где ранее демонтировали старые конструкции, дети по-прежнему вынуждены играть на пустых площадках.

Напомним, жители города начали жаловаться на отсутствие детских площадок еще зимой. По их словам, в начале декабря во многих микрорайонах старые игровые комплексы были демонтированы, однако новые конструкции так и не появились. В результате во время зимних каникул дети остались без мест для активного отдыха.

1
32
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь