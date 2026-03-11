Верните детство: в Актау сдвинули сроки установки игровых комплексов

В Актау до сих пор не установили новые детские площадки на местах демонтированных игровых комплексов, хотя ранее в городском акимате сообщали, что работы планируется завершить до 1 марта. Между тем на дворе уже 11 марта, а участки до сих пор пустуют. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснениями в пресс-службу администрации областного центра.

Фото автора

Как сообщили в ведомстве, в городе реализуется проект по обновлению детских и спортивных площадок. В 2025 году планировалось установить 80 новых детских игровых площадок и 50 спортивных площадок взамен изношенных.

Для реализации проекта были проведены конкурсные процедуры государственных закупок. Победителем тендера стало ТОО «Болашак-Узень».

В настоящее время, по информации акимата, сформирован перечень площадок, подлежащих обновлению, и подрядная организация приступила к выполнению работ.

Однако в прошлом году значительная часть выделенных средств была сокращена и перенесена на текущий год. В связи с этим реализацию проекта решили проводить поэтапно.

Теперь, как уточнили власти, полностью завершить обновление детских и спортивных площадок в городе планируется до июля 2026 года.

В частности, новые игровые зоны должны появиться возле жилых домов №26 в 11 микрорайоне и №15 в 12 микрорайоне.

Тем временем жители отмечают, что во дворах, где ранее демонтировали старые конструкции, дети по-прежнему вынуждены играть на пустых площадках.

Напомним, жители города начали жаловаться на отсутствие детских площадок еще зимой. По их словам, в начале декабря во многих микрорайонах старые игровые комплексы были демонтированы, однако новые конструкции так и не появились. В результате во время зимних каникул дети остались без мест для активного отдыха.