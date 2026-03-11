FlyArystan отменил рейсы из Актау в Дубай

Авиакомпания FlyArystan внесла изменения в расписание рейсов по маршруту Актау – Дубай – Актау. Корректировки связаны с нестабильной ситуацией и изменением направлений полетов на востоке, а также действующими ограничениями в отдельных регионах, передает Lada.kz .

Фото: FlyArystan

Как сообщили в авиакомпании, в целях обеспечения безопасности полетов временно изменено расписание рейсов до 31 марта 2026 года включительно.

Ранее перелеты по данному направлению выполнялись два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Пассажирам отмененных рейсов предложат несколько вариантов решения. Они смогут получить полный возврат стоимости авиабилета без удержания штрафов либо бесплатно перебронировать перелет на более поздние даты.

В авиакомпании отметили, что продолжают следить за развитием ситуации и находятся на постоянной связи с авиационными властями и профильными структурами.

По всем вопросам, связанным с изменением расписания и отменой рейсов, пассажиры могут обратиться в службу поддержки FlyArystan через официальные каналы авиакомпании – контакт-центр (звонки и WhatsApp), а также онлайн-чат на сайте и в мобильном приложении.