В Мангистау обновили список правовых кабинетов для населения

В Мангистауской области обновили перечень правовых кабинетов, где жители могут бесплатно получить доступ к законодательной и другой правовой информации. Об этом сообщили в региональном департаменте юстиции, передает Lada.kz .

Фото с сайта app.envato.com

Правовые кабинеты работают для того, чтобы обеспечить гражданам доступ к правовой информации и дать возможность самостоятельно изучать законодательство Республики Казахстан.

Все кабинеты оснащены компьютерной техникой с доступом к интернету. Посетители могут воспользоваться ресурсами электронного правительства eGov.kz, правовой информационной системой «Әділет», а также информационной системой «Заң».

С помощью этих сервисов жители могут ознакомиться с действующими законами, нормативными правовыми актами и другой юридической информацией.

Обновленный список правовых кабинетов с адресами по Мангистауской области представлен ниже в таблице.