Уровень износа детских площадок в Актау составляет 40 процентов

В Актауском городском акимате ответили на вопросы редакции Lada.kz о состоянии детских площадок: сколько из них находятся в изношенном состоянии, сколько новых планируется установить в 2026 году и в каких микрорайонах появятся новые игровые комплексы.

Фото из архива

По данным властей, на территории города имеется 320 детских игровых площадок и 120 спортивных площадок.

Уровень износа детских игровых площадок на сегодняшний день составляет 40%, а спортивных площадок – 30%.

В прошлом году в городе была проведена инвентаризация детских и спортивных площадок. Основные выявленные проблемы: некоторые площадки оснащены изношенным или устаревшим оборудованием, наблюдаются повреждения ограждений и несоответствие требованиям безопасности, повреждено безопасное покрытие – газон, резиновое или другое покрытие, а также отмечены недостаточное освещение и уход. В этом году будет проведена новая инвентаризация, и с учётом выявленных проблем на следующий год будет подан бюджетный запрос, - рассказали в городской администрации.

С целью снижения уровня износа, по данным акимата, с 2025 году на территории города ведутся работы по установке 80 детских игровых и 50 спортивных площадок.

Данные работы, в соответствии с договором, осуществляются в переходный период. Работы по обновлению будут продолжаться до июля 2026 года, - отметили в акимате.

Власти предоставили адреса, где планируется установка новых площадок. Они появятся в микрорайонах: 2, 3, 3А, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 26, 27, 28, 29А, 30, 31А, 31Б, 32А, 32В, 33, 34 и «Шығыс-2».

Спортивные площадки будут установлены в следующих микрорайонах: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 26, 27, 28, 30, 31А, 31Б, 32Б, 33, 34 и в жилом массиве Рауан.

Установка новых детских игровых и спортивных площадок осуществляется за счет средств местного бюджета. В прошлом году на установку новых детских игровых площадок было выделено 851 760 000 тенге, на установку спортивных площадок – 1 107 836 800 тенге. В связи с тем, что данные работы реализуются в переходный период, на текущий год отдельное финансирование не предусмотрено. В целях проведения работ по благоустройству города на срок 3 года (2024-2026 гг.) заключен договор с ТОО «СМК-Атамекен». Подрядная организация осуществляет работы по содержанию основных общественных мест города (скверов, парков), а также расположенных на этих территориях элементов благоустройства, малых архитектурных форм, памятников, фонтанов, спортивных и детских игровых площадок, пешеходных дорожек, балясин на набережной, скамеек и урн. В рамках данных работ по благоустройству в городе также проводятся ремонтные работы детских игровых и спортивных площадок. На текущий год на работы по благоустройству выделено 543 750 000 тенге, - сообщили в акимате.

На вопрос редакции о том, сколько существующих детских площадок планируется отремонтировать или модернизировать в текущем году, в администрации отметили, что запланировано обновление 80 детских игровых площадок и 50 спортивных.

Ремонтные работы осуществляются на основе мониторинга, проводимого сотрудниками акимата, а также по обращениям жителей города. В рамках ремонтных работ будут проводиться ремонт ограждений и оборудования детских и спортивных площадок, а также замена их безопасного покрытия (газона). За ремонтные работы отвечает ТОО «СМК-Атамекен». За работы по обновлению отвечает ТОО «Болашак-Узень». Контроль качества выполняемых работ осуществляется со стороны отдела ЖКХ, а подрядчик предоставляет гарантийный срок на качество площадок в течение 1 года. Кроме того, дальнейшее обслуживание и содержание площадок возлагается на этот отдел, - заявили в ведомстве.

Власти подчеркнули, что жители города могут обратиться с заявкой на установку или ремонт детской площадки во дворе – как лично, подав письменное обращение в здание акимата, так и через электронную платформу e-Otinish.

Напомним, ранее жители города начали жаловаться на отсутствие детских площадок еще зимой. По их словам, в начале декабря во многих микрорайонах старые игровые комплексы были демонтированы, однако новые конструкции так и не появились. В результате во время зимних каникул дети остались без мест для активного отдыха.