Жители Актау будут ездить в автобусах бесплатно 14 и 15 марта

Фото из архива Lada.kz

По данным Актауского городского акимата, в честь праздника Амал жители областного центра и его гости смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами 14 и 15 марта.

В эти праздничные дни пассажиры смогут бесплатно пользоваться городскими маршрутными автобусами по своим направлениям. Эта инициатива направлена на создание комфортных условий для жителей города и на широкое празднование национального праздника, - сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области к празднику Амал организуют бесплатные автобусы до Отпан Тау. 13 марта сбор пассажиров в Актау и Жанаозене начинается в 11:00 часов, отправление транспорта на Отпан Тау – в 12:00 часов. Обратный выезд запланирован на 22:00 часов. 14 марта пассажиров в Актау и Жанаозене будут ожидать с 07:00 часов, отправление – в 08:00 часов. Обратный выезд – в 16:00 часов. Стоимость проезда – бесплатно.