18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.68
568.23
6.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.03.2026, 12:18

Жители Актау будут ездить в автобусах бесплатно 14 и 15 марта

Общество 0 1 108 Лиана Рязанцева

В Актау 14-15 марта проезд в общественном транспорте будет бесплатным, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

По данным Актауского городского акимата, в честь праздника Амал жители областного центра и его гости смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами 14 и 15 марта.

В эти праздничные дни пассажиры смогут бесплатно пользоваться городскими маршрутными автобусами по своим направлениям. Эта инициатива направлена на создание комфортных условий для жителей города и на широкое празднование национального праздника, - сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области к празднику Амал организуют бесплатные автобусы до Отпан Тау. 13 марта сбор пассажиров в Актау и Жанаозене начинается в 11:00 часов, отправление транспорта на Отпан Тау – в 12:00 часов. Обратный выезд запланирован на 22:00 часов. 14 марта пассажиров в Актау и Жанаозене будут ожидать с 07:00 часов, отправление – в 08:00 часов. Обратный выезд – в 16:00 часов. Стоимость проезда – бесплатно. 

11
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Класс...Только с работы или на работу...
12.03.2026, 17:15
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь