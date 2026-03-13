Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Какие квартиры продавали и покупали в Актау в феврале

Общество 0 1 245 Ольга Максимова

В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили данные об активности на рынке жилья за февраль, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передаёт Lada.kz.

Актау. Фото автора
Актау. Фото автора

В феврале 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 27 421, из них 6 162 – по индивидуальным домам и 21 259 – по квартирам в многоквартирных домах.

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2026 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 5,5%, тогда было зарегистрировано 29 022 сделки.

В Мангистауской области наблюдается существенный спад в количестве сделок в ИЖС – сразу -19,4%.

В регионе за февраль совершено 1 235 сделки по купле-продаже жилья, из них 927 – по многоквартирным жилым домам и 308 – по ИЖС. Однокомнатные и двухкомнатные показывают практически равную ликвидность – 331 и 332 сделки соответственно. «Трешки» купили и продали 211 раз. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 42, 9 и 2 сделок соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау за квадратный метр в новостройке просят 472 108 тенге, вторичное жильё дешевле – 366 960 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 895 тенге.

Напомним, ранее статистика показала, в каких домах живут жители Мангистауской области.

Самое читаемое

С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
В Казахстане сотни людей лишились своей зарплатыНовости Казахстана
09.03.2026, 08:05 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь