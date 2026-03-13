Какие квартиры продавали и покупали в Актау в феврале

В Бюро национальной статистики Казахстана предоставили данные об активности на рынке жилья за февраль, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передаёт Lada.kz .

Актау. Фото автора

В феврале 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 27 421, из них 6 162 – по индивидуальным домам и 21 259 – по квартирам в многоквартирных домах.

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2026 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 5,5%, тогда было зарегистрировано 29 022 сделки.

В Мангистауской области наблюдается существенный спад в количестве сделок в ИЖС – сразу -19,4%.

В регионе за февраль совершено 1 235 сделки по купле-продаже жилья, из них 927 – по многоквартирным жилым домам и 308 – по ИЖС. Однокомнатные и двухкомнатные показывают практически равную ликвидность – 331 и 332 сделки соответственно. «Трешки» купили и продали 211 раз. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 42, 9 и 2 сделок соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау за квадратный метр в новостройке просят 472 108 тенге, вторичное жильё дешевле – 366 960 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 895 тенге.

